Edmond de Rothschild Asset Management erweitert Vertrieb für Deutschland und Österreich

Der 36-jährige betreut von der Frankfurter Niederlassung aus ab sofort Wholesale- und institutionelle Investoren in Deutschland und Österreich. Seine Schwerpunkte liegen dabei auf Family Offices, Asset Managern, Dachfondsmanagern und institutionellen Investoren.

„Joachim Masurek verfügt über eine langjährige Expertise in der Betreuung von Kunden sowohl im Wholesale- als auch Großkundengeschäft“, berichtet Markus Schuwerack, Head of Branch Germany & Austria. „Mithilfe seiner umfangreichen Erfahrung im Bereich der Family Offices möchten wir gerade in diesem Kundensegment in den kommenden Jahren weiterwachsen.“