In unserer letzten Kommentierung vom 26.12. thematisierten wir die damalige Ausbildung neuer Bewegungstiefs, nachdem mit dem Bereich von 2,82 CAD eine eminent wichtige Unterstützung verloren ging.

Dem Unternehmen gelingt es unverändert nicht wirklich, den herausfordernden Rahmenbedingungen eine überzeugende Strategie entgegenzusetzen. So lange es Aurora Cannabis nicht gelingt, das Vertrauen von Investoren zurückzugewinnen, dürfte es schwer für die Aktie werden, nachhaltige Vorstöße auf der Oberseite zu initiieren.

Das Unterschreiten des November-Tiefs (2,82 CAD) war ein herber Rückschlag, an dem der Wert nach wie vor zu knabbern hat. Zum Jahreswechsel bäumte sich die Aktie zwar kurzzeitig auf, doch der Versuch erlangte keine Nachhaltigkeit und fiel wieder in sich zusammen. Aktuell steht das Dezember-Tief bei 2,46 CAD erneut zur Disposition. Sollte es darunter gehen, ist aus charttechnischer Sicht eine Fortsetzung der Bewegung bis in den Bereich von 2,0 CAD nicht auszuschließen. Etwaige Vorstöße auf der Oberseite würden im Bereich von 2,8 CAD und 3,2 CAD auf ersten Widerstand treffen. Eine nachhaltige Entlastung ist erst oberhalb von 4,6 CAD zu erwarten.