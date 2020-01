Nordex meldet Neuigkeiten aus dem Neugeschäft: „Im Dezember 2019 hat die Nordex Group Aufträge über insgesamt 308 MW aus unterschiedlichen Ländern in Europa erhalten”, heißt es von Seiten des Windenergie-Unternehmens am Dienstag. Das größte Volumen geht mit 105 Megawatt in die Türkei, aus Deutschland sind Bestellungen über Windenergieanlagen mit 34 Megawatt enthalten.Finanzielle Details der Aufträge legt Nordex nicht ...