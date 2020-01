Aktien von Netflix haben in den letzten Jahren eine wahre Achterbahn zurückgelegt, ausgehend von den Höchstständen aus Sommer 2018 ging es zunächst auf 231,23 US-Dollar bis Dezember selben Jahres abwärts. Nur wenig später schoss das Papier in den Bereich von 386,00 US-Dollar aufwärts, konnte dieses Niveau aber nur bis Mitte letzten Jahres halten und rutschte anschließend wieder auf 252,28 US-Dollar ab. Seitdem herrscht jedoch ein intakter Aufwärtstrend und drückte Netflix zuletzt an die Hürde aus dem ersten Halbjahr 2019 um die 340,00 US-Dollar aufwärts. In der letzten charttechnischen Besprechung vom 30. Dezember 2019: „Netflix: Erst ab 340 USD wieder attraktiv!“ wurde auf einen möglichen Pullback hingewiesen, dieser scheint nach einem Rückläufer auf das Niveau von rund 321,00 US-Dollar und einem Doppelboden nun abgeschlossen zu sein, womit ein direkter Angriff auf die Hürde von 340,00 US-Dollar anstehen sollte.