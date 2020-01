Drama oder Chance? Das US-Iran-Problem

Liebe Leser,

der Aktienmarkt hat derzeit eine massive Schwäche erreicht. Die Kurse sind an praktisch allen Märkten gesunken. Erst in letzter Sekunde sind die Notierungen in den großen Barometern der USA, im Dow Joneses und beim S&P 500, wieder geklettert, wenn auch minimal. Die Ursache ist in diesem Fall so klar wie selten: Der Markt bestraft die Aktienkurse für die Unsicherheit durch die Konfliktsituation zwischen den USA und dem Iran.

Durch diesen Konflikt ist der Ölpreis weiter gestiegen. Dies dürfte sich auch auf die Aktienmärkte niedergeschlagen haben. Sehen wir uns gleich im Vergleich den DaxSubsector All Biotechnology an, „unseren“ Index für die Biotechnologie in Deutschland, und den Ölpreis der Sorte Brent.