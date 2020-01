Europäische Aktien steigen trotz geopolitischer Risiken

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien werden zu Beginn der heutigen Sitzung höher gehandelt, so die Experten von XTB.Im vorbörslichen Handel seien jedoch einige Rückgänge zu erkennen gewesen, da der Iran 13 Szenarien für eine Vergeltung gegen die USA in Erwägung ziehe. Der DAX führe mit einem Anstieg von 0,9% die Gewinne an. [ mehr