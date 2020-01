Händler auf ISM-Index gespannt

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Lage an den Finanzmärkten hat sich am Montag etwas beruhigt - die Spannungen im Nahen Osten bleiben zwar hoch, stiegen aber zumindest nicht weiter an, so die Experten von XTB.Der US500 habe gestern trotz des erneuten Verkaufsdrucks einen tieferen Pullback verhindern können, da bei 3.210 Punkten einen Bodenbildung möglich gewesen sei. [ mehr