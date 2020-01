Reverse Bonus-Zertifikate auf die Boeing-Aktie eignen sich grundsätzlich für Anleger, die bei Boeing in den nächsten sechs bis neun Monaten nicht mit Höhenflügen rechnen, sondern von einer Kursentwicklung unterhalb der Barrieren ausgehen.

Seit letzter Woche ist es offiziell: Airbus hat Boeing (US0970231058) als Branchenprimus abgelöst. Das Jahr 2019 war eine Katastrophe für den amerikanischen Flugzeugbauer: Schuld daran sind zwei verheerende Unglücksfälle des neuen Modells der 737 Max begleitet von einer gescheiterten Kommunikationsstrategie, die erhebliche Zweifel an der Aufklärungsbereitschaft des Konzerns lässt. Wer davon ausgeht, dass Boeing nicht in der Lage ist, kurzfristig verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und mit der 737 Max auch die Erträge vorerst am Boden bleiben, könnte mit einem Reverse Bonus von diesem Szenario profitieren: Die Rendite wird realisiert, wenn eine weit über dem aktuellen Kurs von 333 US-Dollar liegende Barriere bis zum Bewertungstag nie überschritten wird.

Boeing bis Mitte Juni immer unter 390 US-Dollar (16 Prozent Puffer)