US-Anleihen kaum verändert im frühen Handel

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag im frühen Handel nur wenig bewegt. Damit hat sich die Lage am US-Rentenmarkt nach den Kursgewinnen im Zuge der Eskalation der Iran-Krise weiter beruhigt. Neue Konjunkturdaten konnten dem Handel keine Impulse geben.

Zum Handelsauftakt am amerikanischen Rentenmarkt war bekannt geworden, dass sich das Defizit in der Handelsbilanz der USA im November verringert hat. Im weiteren Tagesverlauf werden noch Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager im Dienstleistungssektor und zum Auftragseingang in der Industrie erwartet. Beide Daten könnten für Impulse im Handel mit US-Staatsanleihen sorgen.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 100 5/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,53 Prozent. Fünfjährige Anleihen standen unverändert bei 100 22/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,60 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 1/32 Punkte auf 99 15/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,80 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 2/32 Punkte auf 101 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,28 Prozent./jkr/bgf/jha/