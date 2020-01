Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen rief im Iran-Konflikt zur Deeskalation auf, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dafür wolle die EU sämtliche belastbaren Gesprächskanale in den Nahen Osten nutzen. [ mehr