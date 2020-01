… können Anleger mit einem Call-Optionsschein der HSBC Trinkaus eine Performance von über 34% erwarten.

Nach einem enttäuschenden Jahr, das von Skandalen überschattet und von Turbulenzen geprägt war, blickt Wirecard CEO Markus Braun positiv in das nächste Geschäftsjahr.

In zwei kurzen Statements auf Twitter beteuerte er nicht nur eine Re-fokussierung auf Innovation und Geschäftsdeals, sondern schürte gleich Erwartungen für die nächsten 10 Jahre. So soll die letzte Dekade von Wirecard (in der sich der Aktienpreis von 10 Euro bis zum heutigen Tag ungefähr verelffachte) in den kommenden Jahren noch stark übertroffen werden. Falls im Frühjahr die Ergebnisse der noch laufenden Sonderprüfung der Geschäftsbücher durch KMPG positiv ausfallen, könnte der Wirecard Kurs schneller steigen als momentan vermutet.

Anleger und Trader, die jetzt auf einen Anstieg der Wirecard Aktie setzen und auf diese Erwartung handeln möchten, haben mehrere tausend Optionsscheine zur Auswahl. Aber welcher Optionsschein maximiert den Ertrag für eine konkrete Markterwartung – wie zum Beispiel einen steigenden Kurs auf 130,00 Euro bis Anfang Juli nächsten Jahres?