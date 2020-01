Nach Paions jüngsten Remimazolam-News aus Südkorea haben die Analysten von FMR Frankfurt Main Research ihre Kaufempfehlung für den Anteilschein des Aachener Unternehmens bestätigt. Man sieht das Kursziel für die Paion Aktie weiterhin bei 3,00 Euro - am Dienstagnachmittag notiert der Aktienkurs des Biopharma-Unternehmens bei 2,16 Euro leicht im Plus. Zum Vergleich: Am letzten Handelstag des Jahres 2019 lag der Aktienkurs noch bei ...