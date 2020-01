3 Dinge, weswegen es für die Disney-Aktie 2020 richtig gut laufen könnte

1. Disney+ könnte größer werden, als man denkt

Disney+ war die große und wichtige Neuigkeit im Jahr 2019. Disneys Aktie stieg seit der Verkündung im vergangenen Frühjahr, bei der eine aggressive Preisstrategie und die riesige Mediathek für den Streaming-Service angekündigt wurden.

Disney+ hatte Mitte November vom Start weg 10 Millionen Abonnenten. Mit dem Star Wars-Spinoff The Mandalorian hat das Unternehmen auch seinen ersten eigenen Hit. Wenn Disney+ weiter erfolgreich ist, dürften mehr und mehr Kunden von Kabel- und Satellitenanbietern abwandern, was weitere Disney+-Abonnements bedeuten würde.

Disney kommt es zugute, wenn es direkt mit der Fangemeinde in Kontakt ist. Disney wird einen besseren Einblick in das bekommen, was die Kunden sehen und sehen wollen, und das sollte helfen, bessere Programmentscheidungen zu treffen. Und es funktioniert ja jetzt schon. Man stelle sich vor, was der Konzern mit dem Detailwissen zu rund 20 Millionen Abonnenten anzustellen weiß, ganz ohne Zwischeninstanz.

2. Die Freizeitparks in den USA könnten noch besser laufen

Eines der überraschenden Probleme bei Disney in diesem Jahr war die schleppende Entwicklung der Besucherzahlen in den Freizeitparks. Die Besucherzahlen in Disneyland sind in aufeinander folgenden Quartalen zurückgegangen, und in Disney World sind sie im dritten Quartal zurückgegangen, bevor es in der Sommerhochsaison wieder bergauf ging.

Ein Teil der Verlangsamung wurde erwartet, da Disney die Preise erhöht und seine Jahreskarten stärker eingeschränkt hat. Die Einnahmen gehen trotz der trägen Besucherzahlen nach oben. Aber was passiert, wenn im Jahr 2020 wieder mehr Leute kommen und die durchschnittlichen Einnahmen pro Besucher steigen?

Wir wissen bereits, dass ein heiß erwartetes Fahrgeschäft in Disneyland einigen Hype erzeugt. Star Wars: Rise of the Resistance ist seit der Eröffnung in Florida Anfang des Monats ein Knüller, und in ein paar Wochen wird dieses auch in Disneyland starten. Der Avengers Campus kommt dann in den California Adventure Park, der Ende 2020 in Disneyland eröffnet wird. Weitere große und spektakuläre Fahrgeschäfte sollen folgen. Solange die Weltwirtschaft nicht in eine Rezession fällt, dürften Disneys Freizeitparks wieder schneller wachsen.