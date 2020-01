FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Dienstag belastet durch die unsichere Lage im Nahen Osten merklich nachgegeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1135 US-Dollar. Das ist gut ein halber Cent weniger als noch am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1172 (Montag: 1,1194) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8951 (0,8933) Euro.

Die Anleger wurden am Dienstag wieder vorsichtiger. Die Sorgen mit Blick auf den Konflikt zwischen den USA und dem Iran traten wieder stärker in den Blick des Devisenmarktes. Bei einer Massenpanik während des Trauerzugs für den von den USA getöteten iranischen General Ghassem Soleimani waren in der Stadt Kerman mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen.