Kames Capital: Aktien für mehr Fitness

Ein Kommentar von Craig Bonthron und Neil Goddin, Portfoliomanager des Kames Global Sustainable Equity Fund

Zwischen 2008 und 2018 - so eine Schätzung von IHRSA – ist allein in den USA die Zahl der Mitglieder im Fitnessstudio um 37,1% gestiegen *. In Großbritannien geht jeder siebte Einwohner in ein Fitnessstudio** und in Deutschland sind es neun Millionen Mitglieder – zwei Millionen mehr als beim Deutschen Fußballbund.*** Zu Beginn des Jahres, Januar ist der Spitzenmonat für neue Fitnessstudio-Mitgliedschaften, werfen Craig Bonthron und Neil Goddin, Co-Manager des Kames Global Sustainable Equity Fund, einen Blick auf die Fitness-Aktien und zwar von denen sie glauben, dass sie Ihnen helfen werden, Ihre Finanzen in Form zu bringen.

Basic Fit