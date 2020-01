× Artikel versenden

Podcast | Warum es geboten ist, zu den UN-Nachhaltigkeitszielen beizutragen

Wenn die Anleger die Herausforderungen ignorieren, die die Nachhaltigkeitsziele der UN repräsentieren, wird das Wirtschaftswachstum künftig weit geringer ausfallen und stärker schwanken als in der Vergangenheit. Das wird sich auf die Bewertungen von Assets und letztlich auf die Erträge der Anleger auswirken, warnt Taeke Wiersma, Co-Head of Credit Research in der neuesten Robeco-Podcast-Folge. Wiersma erörtert die Chancen, die die Einbeziehung der Nachhaltigkeitsziele in Credit-Strategien mit sich bringt, und erläutert den Prozess von Robeco bei der Analyse des Beitrags von Unternehmen zur Erreichung dieser globalen Ziele.





