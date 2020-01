PROFITIERT BITCOIN VOM USA-IRAN-KONFLIKT?

BTC kurzzeitig über 8.000 US-Dollar. USA-Iran Konflikt treibt den Bitcoin-Kurs.

Was für ein gelungener Jahresauftakt für die nach der Marktkapitalisierung größten Kryptowährung der Welt! Innerhalb von nur 5 Tagen konnte der Bitcoin-Preis um über 16 Prozent zulegen und stieg heute kurzzeitig über die 8.000 US-Dollar Marke. Allerdings konnte BTC diese noch nicht nachhaltig knacken und notiert gegen 17:15 Uhr MEZ bei 7.840 US-Dollar. Zum Jahreswechsel befand sich Bitcoin eher in einer Abwärtsbewegung. Doch seit der zunehmenden Eskalation zwischen den USA und dem Iran ist die digitale Währung Nummer 1 wieder gefragt. Ein möglicher Grund ist die Flucht in Kryptowährungen, nachdem die USA mit großen Sanktionen gedroht hat, falls der Iran nach der Ermordung des iranischen Generals Soleimani zum Gegenschlag ausholen sollte. Aus charttechnischer Sicht versucht Bitcoin seine 50-Tage-Durchschnittslinie zu durchbrechen, die BTC seit Mitte September 2019 nicht mehr überwinden konnte. Schafft Bitcoin die 8.000 US-Dollar Marke zu durchbrechen befindet sich der nächste Widerstand an der 200-Tage-Durchschnittslinie, die bei ca. 8.530 US-Dollar verläuft. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kurz zu GBE brokers:

GBE brokers wird ein CFD- und Forex-Broker, der von der zypriotischen Finanzaufsicht CySEC beaufsichtigt wird. Neben dem Hauptsitz in Limassol betreibt GBE eine Niederlassung in Hamburg. In der Sparte Retail-Brokerage, die von Herrn Rifat Sayim geführt wird, bietet GBE die Handelsplattform MetaTrader für den CFD- und Forex-Handel an. Herr Ben-Florian Henke leitet das GBE Prime Geschäft, welches anderen Banken und Brokern Preisquotierungen als Liquiditätsanbieter zur Verfügung stellt.