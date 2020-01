Geglänzt hat die Evotec-Aktie beim Start in das neue Börsenjahr nicht. Es gelang zwar an den ersten Tagen, einen Ausbruch aus der bisherigen Handelsspanne zu vollziehen und in der Spitze bis auf 24,17 Euro anzusteigen. Doch nach dem Hoch vom Freitag setzten starke Gewinnmitnahmen ein.

Sie haben den Wert am Montag fast wieder auf seinen 50-Tagedurchschnitt zurückfallen lassen. Das Tief ... Weiterlesen