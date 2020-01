FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben die jüngsten geopolitischen Spannungen ein Stück weit verdaut. Der Dax knüpfte am Dienstag an seine Erholung an, die am Vortag nach dem zeitweisen Fall unter die 13 000-Punkte-Marke im Tagesverlauf begonnen hatte. Zum Handelsschluss stand ein Plus von 0,76 Prozent auf 13 226,83 Punkte zu Buche. Der MDax , in dem die Aktien der mittelgroßen deutschen Unternehmen vertreten sind, rückte um 0,33 Prozent auf 28 287,08 Punkte vor.

Wegen des zugespitzten Konflikts zwischen den USA und dem Iran war der Dax zu Wochenbeginn noch auf ein Vierwochentief gefallen. Als Treiber der Erholung sahen die Charttechniker von Index-Radar nun aber die Schnäppchenjäger wieder am Werk. "Bereits bei kleineren Rückschlägen wird der deutsche Aktienindex wieder gekauft", sprach der Experte Andreas Büchler einmal mehr von einem positiven Signal. Die Fachleute der Postbank sahen in dem jüngsten und einem potenziell noch kommenden Kursrückschlag eine gute Einstiegsgelegenheit, da es den Anlegern im Zinstal weiter an Alternativen mangele.