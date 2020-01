FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag anfängliche leichte Verluste im Verlauf zum größten Teil wettgemacht. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,01 Prozent auf 171,14 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf minus 0,29 Prozent.

An den Finanzmärkten hat sich die Lage wieder etwas beruhigt, nachdem die Furcht vor einer Eskalation der Iran-Krise in den vergangenen Handelstagen zu einer Flucht in sichere Anlagehäfen wie Bundesanleihen geführt hatte.