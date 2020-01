Nachdem die Wall Street gestern beschlossen hatte, sich keine Sorgen mehr um den Iran-Konflikt zu machen (das ist auch heute so, trotz der Drohungen aus Teheran), stehen heute der amerikanische Repo-Markt und China im Fokus der Märkte. Am amerikanischen Repo-Markt scheinen die Schwierigkeiten noch lange nicht beendet zu sein, die Fed musste 99 Milliarden Dollar in den Markt pumpen, die Nachfrage war sogar noch größer - dabei hatte die US-Notenbank kürzlich angekündigt, sich ab Mitte Januar zurück ziehen zu wollen. Und Chinas Medien schüren latente Zweifel, ob man sich nun wirklich geeinigt habe auf den Phase 1 Deal. Während Dow Jones und S&P 500 heute leichte Abgaben verzeichnen, schließt der Dax im Plus..

