First Majestic Silver (AG): geht die Silber-Aktie jetzt durch die Decke?

Die kanadische Silberaktie hat sich in der Vergangenheit als recht zuverlässiger Signalgeber erwiesen und zum Teil kräftige Rallyes hingelegt.

Breakout-Chance: Charmante Chartformation nahe am 20er-EMA.



Symbol: AG ISIN: CA32076V1031



Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate



Rückblick: 53,12 Prozent in sechs Monaten sind ein stolzer Zuwachs, der von der positiven Entwicklung der Edelmetallmärkte zeugt. Die aktuelle Konsolidierung in einer Dreiecksformation nahe dem 20er-EMA könnte den Kurs noch etwas weiter zwischen der Widerstandslinie bei 12,00 USD, dem heutigen Tagesschlusskurs, und dem 20er-EMA einquetschen. Ein Ausbruch aus der Formation könnte dann umso fulminanter verlaufen.



Chart vom 07.01.2020 Kurs: 12,00 USD











Meinung:



Meine Expertenmeinung zu AG: First Majestic Silver wurde im Jahre 2002 gegründet und betreibt derzeit sieben Silberminen (San Dimas Silver/Gold Mine, Santa Elena Silver/Gold Mine, La Encantada Silver Mine, La Parrilla Silver Mine, San Martin Silver Mine, Del Toro Silver Mine und La Guitarra) in Mexiko. Wie andere Bergbauunternehmen auch ist man der Kritik von Umweltschützern ausgesetzt, die beklagen, dass der Abbau von Edelmetallen nachhaltige Schäden in der Natur verursacht. Die kanadische Silberaktie hat sich in der Vergangenheit als recht zuverlässiger Signalgeber erwiesen und zum Teil kräftige Rallyes hingelegt. Das in Vancouver ansässige Unternehmen meldet die nächsten Quartalszahlen voraussichtlich am 6. Februar. Einem lukrativen Swingtrade steht demnach nicht im Wege.



Mögliches Setup: Das Kaufsignal könnte beim Ausbrechen über die 12-Dollar-Marke gesetzt werden. Den Stopp Loss könnten wir je nach weiterem Kursverlauf bei 11,60 USD setzen.