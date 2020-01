Ein Blick auf den Kursverlauf seit Sommer 2018 offenbart eine ausgeprägte Handelsspanne mit wechselnden Trendverläufen zwischen den Kursmarken von 4,40 und 4,2373 PLN an. Die letzte größere Kursbewegung war abwärts gerichtet und drückte das Paar auf das untere Niveau der besagten Handelsspanne um 4,2473 PLN erneut abwärts. Damit wird nach dem gut dreimonatigen Ausverkauf von 4,40 PLN nun ein Trendwechsel wahrscheinlich, allerdings befindet sich dieser noch in einem sehr frühen Stadium, bietet aber dennoch schon einmal spekulative Handelsansätze. Nicht zu vergessen bleibt der hierdurch etablierte Abwärtstrend, der nach heutigem Erkenntnisstand um 4,2735 PLN herum verläuft und das Aufwärtspotenzial hierdurch auf ein gewisses Maß einschränkt. Vielleicht kann sich aus dem Kursverlauf der letzten vier Wochen sogar eine inverse SKS-Formation herauskristallisieren, die nach einer regelkonformen Auflösung schließlich eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine fortgesetzte Aufwärtsbewegung liefern würde.

Aus dem Stand heraus sind lediglich spekulative Long-Ansätze zu vertreten, ein erstes potenzielles Ziel stellt das Niveau um 4,25536 PLN dar. Darüber könnte es weiter in den Bereich der markanten Widerstandszone um 4,2735 PLN weiter rauf gehen. An dieser Stelle träfe das Paar EUR/PLN schließlich auf seinen kurzfristigen Abwärtstrend und dürfte zunächst einen Dämpfer erleiden. Aber alleine für diese Wegstrecke kann über ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SC52KF bereits eine Rendite von 48 Prozent erzielt werden. Eine Verlustbegrenzung sollte selbstredend unter den jüngsten Verlaufstiefs von 4,2310 PLN angesetzt werden. Ein Bruch des Stopp-Niveaus würde unweigerlich zu einer Abwärtstrendfortsetzung sowie Verlusten in den Bereich von 4,20 PLN führen, darunter könnte der Wert sogar noch einmal Anlauf auf die Tiefstände aus Anfang 2018 um 4,1301 PLN nehmen.

EUR/PLN (Tageschart in PLN) Tendenz: