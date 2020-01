flatex Morning-news

Marküberblick

Der Deutsche Aktienindex ging am Dienstag mit einem Kursgewinn von 0,76 Prozent bei 13.226,83 Punkten aus dem Xetra-Handel. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,23 Milliarden Euro. Der EuroStoxx50 stieg um 0,18 Prozent auf 3.759,25 Zähler. Am Nachmittag wurden eine Reihe von US-Wirtschaftsdaten publiziert. Der Auftragseingang der Industrie im November fiel zwar weniger als mit einem Minus von 0,8 Prozent erwartet, nämlich mit 0,7 Prozent. Erfolge gab es in Bezug auf die US-Handelsbilanz zu vermelden, denn das US-Handelsbilanzdefizit rutschte um 8,2 Prozent auf 43,09 Milliarden US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit drei Jahren. Die USA exportierten Waren mit einem Volumen von 208,63 Milliarden US-Dollar und importierten Waren mit einem Volumen in Höhe von 251,72 Milliarden US-Dollar. Die Handelsbilanzdaten stehen seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump stärker im Fokus, denn Trump hatte von Anfang an erklärt, das Handelsbilanzdefizit der USA koste es was es wolle zu reduzieren. Als dritter Datenstrang von Relevanz wurde der Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe für den Monat Dezember ausgewiesen. Dieser Index von ISM (Institute for Supply Management) wurde mit 55 Prozent veröffentlicht. Die weitere einbezogenen Indikatoren des Index, wie zum Beispiel die Geschäftsaktivität wurde mit 57,2 Prozent, die Auftragseingänge mit 54,9 Prozent und der Beschäftigungsindex mit 55,2 Prozent publiziert. Der ISM-Index im Dienstleistungssektor indizierte somit im Bereich der Wirtschaftsaktivität den 119. Monat in Folge Wachstum (ein Wert oberhalb von 50 Prozent steht für Expansion). An der Wall Street schlossen die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 trotzt der recht soliden Wirtschaftsdaten allesamt mit leichten Kursverlusten.

Am heutigen Mittwoch wurde bereits um 08:00 Uhr der deutsche Auftragseingang der Industrie für den Monat November ausgewiesen. Um 11:00 Uhr folgt das Geschäftsklima, sowie das Dienstleister-, Industrie-, Wirtschafts- und Verbrauchervertrauen für die Eurozone im Dezember. Aus den USA wird um 14:15 Uhr der ADP-Arbeitsmarktbericht für den Dezember zu bewerten sein und um 16:30 Uhr die wöchentlichen EIA-Rohöllagerbestandsdaten. Später am Band um 21:00 Uhr stehen noch die US-Verbraucherkredite für den November zur Veröffentlichung an. Von der Unternehmensseite berichten unter anderem die US-Konzerne Walgreens Boots Alliance, MSC Industrial Supply, Unifirst, Constellation Brands, Greenbrier Companies, Lennar Corporation, RPM International, Helen of Troy und Bed Bath Beyond von ihren aktuellen Quartalszahlen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Morgen allesamt Kursverluste auf und auch die US-Futures fielen durchweg zurück. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 13.098 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex am Dienstag via Xetra mit einem Kursgewinn von 0,76 Prozent bei 13.226,83 Punkten. Ausgehend vom Hoch des 16. Dezember 2019 bei 13.425,85 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 06. Januar 2020, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 13.243/13.313 und 13.426 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 13.495/13.538/13.608 und 13.721 Punkten in Betracht zu ziehen. Die Unterstützungen wären bei 13.131/13.061 und 12.948 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 12.879/12.836/12.766 und 12.653 Punkten auszumachen.





