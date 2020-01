flatex Morning-news Öl (Brent)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent im März-Kontrakt an der Terminbörse ICE kam jüngst wieder vom Hoch von 70,74 US-Dollar deutlicher zurück und schloss am Dienstag mit 68,30 US-Dollar. Man benötigt nicht allzu viel Phantasie, um sich vorzustellen, was mit dem Rohölpreis passieren würde, würde das iranische Militär als Antwort auf die Tötung von General Soleimani saudische Ölfelder und Ölanlagen attackieren. Was in so einem Fall passiert, konnte man ja bereits am 16. September 2019 direkt am Chart ablesen.

Zur Charttechnik: Ausgehend letzten Verlaufstief des 03. Oktober 2019 bei 54,88 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 06. Januar 2020 bei 70,74 US-Dollar, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei den Marken von 70,74 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 73,06/74,49/76,81 und 80,55 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 67,00/64,68/62,81/60,94 und 58,62 US-Dollar auszumachen.





