Best Buy - US-Konsumenten im Kaufrausch, Aktie eilt von Jahreshoch zu Jahreshoch!

Wert konnte seit dem Tief im Dezember bereits über 80 % zulegen!

Symbol: BBY ISIN: US0865161014

Rückblick: Best Buy ist ein US-amerikanische Handelskette für Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte und Autozubehörteilen. 1966 gegründet, werden heute aus dem Hauptsitz in Richfield, Minnesota heraus über 1.200 Stores geleitet, in denen an die 125.000 Mitarbeiter beschäftigt werden. Was den Umsatz betrifft kann der Konzern seit Jahren ein solides Wachstum von jährlich 1-2 % verzeichnen, die Profitabilität erhöht sich ebenfalls was Anleger mit anhaltendem Kaufinteresse honorieren. So konnte der Aktienkurs in den letzten Monaten in einem stabilen Aufwärtstrend ansteigen, seit dem markanten Tief im Dezember 2018, also ziemlich genau vor einem Jahr, konnte der Kurs um mehr als 80 % zulegen und den massiven Widerstandsbereich aus dem Jahr 2018 nach oben brechen. Aktuell konsolidiert der Wert in einer bullischen Flagge, die, nachdem der EMA 20 getestet wurde, nun bereits wieder gebrochen wurde.