Iran-Konflikt dominiert Aktienmärkte

Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte werden weiter vom Iran-Konflikt dominiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Habe es am vergangenen Handelstag noch den Anschein gehabt, dass nach den Zugewinnen in Europa und besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten (ISM) wieder Optimismus einkehre, sei über Nacht der Nahe Osten abermals in den Fokus gerückt. [ mehr