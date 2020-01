Bei der Wirecard Aktie ging es am gestrigen Dienstag charttechnisch nicht richtig voran. Nach Aktienkursen zwischen 111,50 Euro und 113,85 Euro ging der Titel mit 111,85 Euro auf einem unveränderten Kursniveau aus dem XETRA-Handel an der Frankfurter Börse. Nachdem am Montag der Rebreak über 110,10/111,00 Euro klar bestätigt wurde, konnte sich Wirecards Aktienkurs also nicht weiter nach oben absetzen - und das trotz positiver ...