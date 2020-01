La Française Group: Ve-RI Equities Europe tauscht zwölf Werte aus

Frankfurt, 8. Januar 2020

Ve-RI Equities Europe tauscht zwölf Werte aus

CO2-Fußabdruck des Europafonds weiter reduziert.







Austausch von zwölf Werten bei vierteljährlicher Reallokation.







Ländergewichtung verschiebt sich leicht zugunsten der Schweiz.



Mit der Reallokation für das erste Quartal 2020 hat sich die Zusammensetzung des Ve-RI Equities Europe Fonds (DE0009763201 [R], DE000A0MKQJ9 [I]) deutlich verändert. Insgesamt wurden zwölf der 36 im Portfolio befindlichen Werte ausgetauscht.

Grundlage dieser Rotation ist das eigens entwickelte, systematische Aktienselektionsmodell. Quality- und Value-Faktoren stehen dabei mit den rein quantitativen Faktoren Trendstabilität und Low Risk im Mittelpunkt. Diese vier Komponenten der regelbasierten Analyse werden mit je 20 Prozent gewichtet. Mit weiteren 20 Prozent fließt die sogenannte Carbon-Efficiency-Ratio in das Bewertungsmodell ein. Die Carbon-Efficiency-Ratio misst den CO2-Verbrauch in Tonnen pro eine Million erzielten Umsatz. So werden Unternehmen besser bewertet, die CO2-schonend wirtschaften und einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Wirtschaftskreislaufes leisten. "Wir sind davon überzeugt, dass Unternehmen, die bereits heute eine klare CO2-Vermeidungsstrategie haben, einen wirtschaftlichen Vorteil haben können", sagt Christian Riemann, zuständiger Fondsmanager bei La Française Asset Management GmbH. In Summe ist der CO2-Fußabdruck des Ve-RI Equities Europe, gemessen in emittierten Tonnen CO2 pro investierte Million Euro, im Vergleich zum EuroStoxx600 um rund 57 Prozent geringer. Im Vorquartal lag dieser Wert noch bei 47 Prozent. "Dank unseres innovativen Selektionsansatzes konnten wir die CO2-Emissionen unseres Portfolios nochmals deutlich gegenüber dem Vergleichsindex reduzieren und dies auch transparent belegen. Ein Aspekt, der für verantwortungsvolle Investoren immer wichtiger wird. Denn auch ein investiertes Vermögen hat einen CO2-Fußabdruck", führt Christian Riemann aus.