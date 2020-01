Die Suche nach sicheren Häfen führt Investoren und Anleger wieder verstärkt zum Gold. Das Edelmetall profitiert von der gestiegenen Risikoaversion. Die Iran-Thematik treibt den Goldpreis in diesen Tagen maßgeblich an.

Die Zuspitzung der Lage am Persischen Golf wirkte als Katalysator innerhalb eines bereits laufenden Prozesses. Bereits in den letzten Wochen ließen sich in der Entwicklung des Goldpreises Anzeichen für einen anstehenden Aufwärtsimpuls ausmachen.

An dieser Stelle sei unter anderem auf unsere Kommentierungen zu Gold vom 30.12. „Neue Zuversicht hält Einzug“ und vom 30.11. „Trügerische Ruhe!“ verwiesen.

Die weitere Entwicklung der Lage am Persischen Golf wird maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung von Gold haben. Fundamentale Aspekte treten aktuell in den Hintergrund. Jede weitere Eskalation am Persischen Golf könnte zu weiteren Aufwärtsimpulsen bei Gold führen, genauso wie eine Deeskalation den Goldpreis wieder „abkühlen“ könnte. Zäumen wir das Pferd einmal von der charttechnischen Seite auf.

In den zurückliegenden Kommentaren hatten wir immer wieder die bullische Flagge thematisiert, die sich mit der im September 2019 einsetzenden Konsolidierung begann, auszubilden. Wir haben diese im oberen 10-Jahres-Chart auf Wochenbasis rot dargestellt. Dass die Ausbruchsbewegung über die Oberseite rasch Fahrt aufnehmen konnte und hierbei wichtige Widerstände (insbesondere das 2019er Hoch bei knapp 1.550 US-Dollar) überwunden werden konnte, war eminent wichtig, drohte doch bis dahin auch ein potentielles Doppeltop. Dieses „Gespenst“ wurde aber mit dem Ausbruch über die 1.550 US-Dollar fürs Erst vertrieben. Der Ausbruch muss sich nun weiter manifestieren, d.h., dass jeder Tag oberhalb von 1.550 US-Dollar aus charttechnischer Sicht ein guter Tag ist (zumindest unter bullischen Aspekten).

Um potentielle Bewegungsziele auf der Oberseite abzuleiten, muss man schon etwas weiter zurückgehen. Aktuell attackiert Gold den Widerstandsbereich bei 1.600 US-Dollar. Sollte es auch darüber gehen, würde mit dem Bereich von 1.680 / 1.700 US-Dollar ein weiteres potentielles Bewegungsziel warten.

Kurzum: Gold hat das Momentum auf seiner Seite. Dennoch ist Obacht geboten. Das exponierte Preisniveau könnte zu Gewinnmitnahmen einladen. Einen erneuten Rücksetzer unter die 1.550 US-Dollar gilt es idealerweise zu vermeiden. Ein solcher wäre als Warnsignal zu interpretieren. Sollte es sogar unter die 1.525 US-Dollar gehen, wäre eine Neubewertung der Lage unerlässlich. Auf der Oberseite könnte ein Ausbruch über die 1.600 US-Dollar für weiteren Schwung sorgen. In diesem Fall wäre eine Fortsetzung der Bewegung auf 1.680 / 1.700 US-Dollar durchaus möglich.