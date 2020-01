Wo liegt Wertpotenzial?: In Asien rotieren 2020 die Gewinner-Märkte

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Asiatische Kapitalmärkte bieten im Jahr 2020 im weltweiten Vergleich ein vielversprechendes Gewinnwachstum bei moderaten Bewertungen. Paras Anand von Fidelity International rechnet damit, dass sich im Jahresverlauf die Renditechancen innerhalb von Märkten und Anlageklassen verschieben.Paras Anand, Head of Asset Management, Asien-Pazifik bei Fidelity InternationalIm Jahr 2020 könnte es in Asien zur großen Rotation an den Märkten kommen. So könnte bei den Renditen jener Strategien die Luft raus sein, die 2019 noch besonders von der Nullzins-Politik der Zentralbanken profitiert haben. Viele Anleger überlegen bereits, in welche Richtung sich das Kapital bewegen wird, und was ein Führungswechsel an den Märkten für ihre Portfolios bedeutet. Wie immer wird dabei das Verhältnis zwischen Bewertungen und Renditechancen eine große Rolle spielen.Insgesamt bieten die asiatischen Märkte aus unserer Sicht 2020 verglichen mit Industrieländern ein vergleichsweise hohes Gewinnwachstum bei zugleich gesunkenen Bewertungen.Die Titelauswahl entscheidetEine sorgfältige Auswahl bleibt wichtig, da wir innerhalb der einzelnen Märkte eine gewisse Rotation erwarten. Vor allem in China sinken die Renditeerwartungen bei Investments in Unternehmen aus den beliebten Technologie- und Konsumsektoren, während die Ausblicke für andere Branchen besser ausfallen. Auch die Liquidität wird möglicherweise an Bedeutung gewinnen, wenn sich die günstigen Rahmenbedingungen, die Anlegern zuletzt zugutekamen, zu ändern beginnen. Anleger, die bei weniger liquiden Vermögenswerten nach Rendite suchen, sollten das Wertpotenzial börsennotierter asiatischer Unternehmen aus anderen Branchen nicht aus den Augen verlieren.Asiens Gewinnausblick ist vielversprechend verglichen mit vielen IndustrieländernQuelle: Fidelity InternationalLänderblick: Reformen als WachstumstreiberIn vielen Staaten Asiens zeichnen sich maßgebliche politische Entwicklungen ab. Beispiel Indien: Indiens Premier Narendra Modi scheint nach seiner Wiederwahl entschlossen, die Wirtschaftsreformen im Land weiter voranzutreiben. Dazu gehört auch die jüngst gesenkte Körperschaftssteuer. Diese und andere Maßnahmen unterstreichen sein Bemühen um ein wirtschaftsfreundlicheres Umfeld.In Japan vollziehen sich ebenfalls spürbare Veränderungen, die sich in den Unternehmen und bei ihrer Kapitalallokation niederschlagen. Sorgen über das allgemeine Nachfrageumfeld und die fehlende Inflation lasten weiterhin auf den Bewertungen. Das insgesamt verhaltene Wachstum hindert Unternehmen aus Japan allerdings nicht daran, zu klassischen Selbsthilfemaßnahmen zu greifen: Viele strukturieren derzeit ihre Beteiligungsportfolios um, trennen sich von verlustträchtigen Geschäftsbereichen und setzen auf ein aktives Bilanzmanagement.