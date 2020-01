Wirecard meldet eine Kooperation mit dem US-Telekommunikationskonzern Sprint im Bereich „Internet of Payments”. Beide Unternehmen haben nach Angaben des DAX-notierten Unternehmens aus Aschheim bei München „die IoT-Plattform Curiosity(TM) von Sprint und die Unified-Commerce-Lösungen von Wirecard integriert”. Man wolle damit Kunden weltweit adressieren, kündigt Wirecard in einer Mitteilung vom Mittwochmorgen an. Die ...