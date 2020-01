Kann sich die Allianz-Aktie nach den jüngsten positiven Analystenkommentaren wieder auf 225 Euro erhöhen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Nachdem die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) im November 2019 bei 225,90 Euro ein neues Hoch verzeichnen konnte, gab der Aktienkurs trotz durchwegs positiver Geschäftszahlen und einer Bestätigung des Ausblicks wegen Gewinnmitnahmen deutlich auf bis zu 212 Euro nach. Im Zuge der Jahresendrally konnte sich der Aktienkurs bis zum 17.12.19 zwar wieder auf bis zu 223 Euro steigern, konnte dieses Niveau jedoch nicht halten.

In den jüngsten Analysen bekräftigten die Experten der Deutsche Bank, von JP Morgan Chase und der UBS mit angehobenen Kurszielen von bis zu 245 Euro ihre Kaufempfehlungen für die Versicherungsaktie. Goldman Sachs stuft die Aktie mit einem Kursziel von 225 Euro als neutral ein. Risikobereite Anleger, die der derzeit schwächelnden Allianz-Aktie in de nächsten Wochen zumindest wieder einen Anstieg auf 225 Euro zutrauen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.