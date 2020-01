FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Börsenerholung vom Vortag hat am Mittwoch einen Dämpfer durch einen iranischen Vergeltungsangriff auf US-Basen im Irak erhalten. Der Schrecken fiel jedoch kleiner aus als in den Stunden zuvor noch befürchtet. Der Dax fiel im frühen Handel um 0,67 Prozent auf 13 138,80 Punkte. In der Nacht hatte es Taxen zufolge aus Angst vor einem möglichen neuen Krieg im Nahen Osten noch nach einem erneuten Rutsch unter die Marke von 13 000 Punkten ausgesehen.

Der Iran bezeichnete Attacken auf die vom US-Militär genutzten Stützpunkte im Irak als "Akt der Selbstverteidigung" nach der Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani. Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif selbst schrieb jedoch auf Twitter, man strebe nicht nach Eskalation oder Krieg. Marktexperte Jim Reid von der Deutschen Bank sprach denn auch davon, dass "die Kursbewegungen an den Finanzmärkten den Eindruck vermitteln, dass die Märkte nicht mit einer umfassenden Konfrontation rechnen."