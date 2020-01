Bei einem Kursanstieg der BMW-Aktie auf 78,30 Euro werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) in den nächsten Tagen wieder ansteigen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die BMW-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 58,04 EUR vom 15. August 2019 in einer Aufwärtsbewegung. Dabei kletterte die Aktie am 12. November auf ein Hoch bei 75,88 EUR. nach einer Konsolidierung in einer bullischen Flagge attackierte der Wert am 13. Dezember dieses Hoch, scheiterte aber daran und fiel in den letzten Tagen wieder zurück. Der EMA 50 bei aktuell 72,33 EUR gab der Aktie aber am Montag Halt. Gestern setzte sie sich mit einer langen weißen Kerze nach oben ab.