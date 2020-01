Varta: Black Mamba sagt Korrekturpotenzial von 50 bis 65 Prozent voraus - mindestens!

Seine Argumentation:

Die 320%-Kursgewinn von Varta stammten vor allem daher, dass die Anleger denken, Varta sei "the only game in town", sprich: der einzige Anbieter für Premium-TWS-Batterien. TWS steht für True Wireless Earphones, also echte kabellose Kopfhörer.

Die Nachforschungen von Black Mamba haben nun aber ergeben, dass gleich VIER verschiedene chinesische Wettbewerber Batterien für High-End Tier 1 TWS-Produkte liefern, was die These, dass Varta im Premium-Bereich keine Konkurrenz habe, zunichte mache.

80 % von Vartas Umsätzen aus dem Bereich "Entertainment" stammen von der Belieferung der Top 4 High-End TWS-Produzenten. Zwei von diesen haben demnach bereits damit begonnen, Batterien von anderen Herstellern zu verwenden.

Die Batterien der Konkurrenz scheinen die gleiche und in bestimmten Situationen sogar eine bessere Batteriedichte zu haben als die von Varta, was die Auffassung, dass Varta einen mehrjährigen Technologievorsprung habe, widerlegt.

Zudem würde signifikanter Gegenwind im Varta-Kerngeschäft mit Hörgeräten vom Markt übersehen. Die Aktien hätten - selbst unter für Varta großzügigen Annahmen - Abwärtspotenzial von 50 bis 65 Prozent.

Varta hatte die hohe Nachfrage der Hersteller nicht komplett bedienen können, weswegen diese "abtrünnig" geworden waren. Das laufe bereits seit Monaten so, aber Varta selbst habe davon erst im Dezember Wind bekommen. Varta selbst sieht Patentverstöße der chinesischen Wettbewerber und will dagegen vorgehen.

In einer ersten Stellungnahme sagte eine Sprecherin der dpa:

"Wir haben sofort Abmahnungen an die wichtigen Handelskanäle gegeben. Wir werden auf keinen Fall solch grobe Patentverletzungen akzeptieren." Sollten die betroffenen Hersteller nach Fristende nicht umgehend reagieren, werde Varta entsprechende einstweilige Verfügungen erwirken, so die Sprecherin weiter.