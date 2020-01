Gröschls Mittwochskommentar: 02/2020

"Etwas verspätet aber dafür umso herzlicher wünsche ich all jenen, die unserem Kalender folgen, ein frohes neues Jahr und unseren chinesischen Freunden schon jetzt einen guten Rutsch! :-) Das Schöne am Jahreswechsel ist - ähnlich wie bei Geburtstagen – ,dass er so oder so jedes Jahr aufs Neue daher kommt, man ihm mit Spannung entgegensieht, fest damit rechnet, dass am 1. Jänner wirklich endlich alles anders ist, letztendlich dann aber doch froh ist, dass es genauso weitergeht, wie bisher, weil bekanntermaßen Veränderungen nur in den seltensten Fällen punktuell stattfinden….

Schon länger angekündigt hat sich auch die Eskalation im Iran, die Geschichtsschreiber werden wohl später trotzdem den 3. Jänner als wesentliches Datum für die weiteren Entwicklungen identifizieren. Wie´s jetzt weitergeht werden die nächsten Stunden und Tage zeigen. Wir erinnern uns (zumindest die meisten meiner Generation ;-)) an die berühmten Worte Mavericks (Tom Cruise) im legendären Film Top Gun, als er zum ersten Mal nach dem Tot seines Co-Piloten Goose (Anthony Edwards) wieder in einen Kampf eingreifen soll: Das ist nicht gut! :-) Nun im Film (übrigens wird es heuer einen zweiten Teil geben, wieder mit dem optisch kaum einem Alterungsprozess unterworfenen Tom Cruise) geht natürlich alles gut aus und die Guten gewinnen. Leider ist die aktuelle Lage keineswegs so übersichtlich, manche würden sogar behaupten, es ist nicht einmal klar wer die Guten sind.