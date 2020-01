AllianceBernstein besetzt zwei neue Führungspositionen in Deutschland

In seiner neuen Position wird Hoffmann die strategische Zusammenarbeit von AB mit wichtigen globalen Geschäftspartnern entwickeln und umsetzen. Außerdem wird er eng mit den lokalen Management- und Vertriebsteams auf der ganzen Welt zusammenarbeiten.

Hoffmann kam 2014 als Director Sales für die DACH-Region in die Münchener Niederlassung von AB und baute zuletzt die strategischen Beziehungen zu großen Finanzunternehmen in Deutschland, Österreich und Osteuropa auf und aus. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung und war in einer früheren Position als Head of Banks and Financial Institutions Schweiz bei Pioneer Investments (heute Teil von Amundi) tätig.