Die Aktie machte in den letzten Jahren keine große Freude. Gegenüber dem Allzeithoch – 36 Euro Ende April 2017 – ist der Kurs auf nur noch weniger als die Hälfte abgesackt. Im Oktober 2018 ist die Notiz im Tief bis auf 15 Euro gefallen. Hintergrund ist ein Einbruch des operativen Gewinns (Ebit) im Geschäftsjahr 2018 um 31% auf nur noch 13,1 Millionen Euro. Die Ebit-Marge kümmerliche 5,6%. Der Umsatz trat mit 234 Millionen in etwa auf der Stelle. 2019 soll der operative Gewinn weiter kräftig schrumpfen auf 9 bis 10 Millionen. Der Umsatz stagnierte. Kaum zu verstehen, denn fast jeder kennt Leifheit-Produkte wie Wäscheständer, Bügelbrett, Wischmopp, Dosenöffner oder Akkusauger. Ein weiteres Standbein sind die Haushalts- und Personenwaren der Traditionsmarke Söhnle. Besonders für den Reinigungsspezialisten Leifheit gilt: Neue Besen kehren gut! Am 1. Juni übernahm Henner Rinsche das Zepter als CEO. Knall auf Fall mußte sein Vorgänger gehen. Der neue Vorstandschef hatte zuvor das Europageschäft von Sodastream geleitet und dort für hohe Wachstumsraten gesorgt. Bemerkenswert auch die Neubesetzung der Position des Aufsichtsratschefs mit Günter Blaschke. Dieser hatte als CEO und glühender Verfechter des Kundennutzens dem Dampfgarerhersteller Rational zu Traumrenditen und hohen Wachstumsraten verholfen. Wenn Sie so wollen, bilden der „Oberaufseher“ und der Unternehmenslenker gemeinsam ein Dreamteam. Mit Qualitätsprodukten hebt sich Leifheit von asiatischer Billigkonkurrenz ab. In den letzten Jahren wurde aber viel zu wenig in Marketing investiert. Große Konsumgüterhersteller wie Procter & Gamble, Unilever oder Beiersdorf stecken 10 bis 20% des Umsatzes in die Werbung. Das Ergebnis sind Ebit-Margen zwischen 10 und 25%. Vergleichen Sie: Leifheit hat 2018 lediglich 6% der Erlöse für Marketing ausgegeben und nur etwa 5% Marge erzielt. Rinsche sieht das größte Potential bei der guten alten Fernsehwerbung. Der Manager kündigt eine TV-Kampagne von Januar bis April an. Die Spots sollen zur Prime Time auf reichweitenstarken Kanälen wie RTL oder Pro7 laufen. Bereits erfolgreiche TV-Werbeoffensiven, beispielsweise in Tschechien, machen Rinsche auch für die geplante TV-Kampagne in Deutschland optimistisch. Rinsche möchte die Sichtbarkeit im TV auch dafür nutzen, bei mehr Handelsketten in das Sortiment aufgenommen zu werden. Der CEO hat sich Kostendisziplin auf die Fahnen geschrieben, auch wenn nun Millionen in Fernsehwerbung fließen, die neben Deutschland auch in anderen europäischen Kernmärkten über die Bildschirme flimmern soll. Mit rund 230 Millionen entspricht die Marktkapitalisierung in etwa dem Umsatz. Günstig. Besonders attraktiv die Dividende. Seit einigen Jahren verharrt die Ausschüttung auf 1,05 Euro. Rendite 4,6%. Das Unternehmen ist ein potentieller Übernahmekandidat: Die Aktie ist breit gestreut, wobei eine ganze Reihe von Investoren Pakete zwischen 4% und 10% halten. Fazit: TV-Werbung soll Ertragspotentiale heben. Die Aktie hat noch Luft nach oben.