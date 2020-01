Eaton Vance zur Lage der Schwellenländer

Wie immer an den EM-Rentenmärkten suchen wir Wertpapiere aus zahlreichen und sehr unterschiedlichen Schwellenländern sehr sorgfältig aus. In vielen Ländern sehen wir Verbesserungen, etwa in Vietnam, Indonesien, Brasilien und in der Ukraine; in anderen Ländern wie Südafrika, dem Libanon und Argentinien verschlechtert sich die Lage dagegen.