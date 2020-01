Irans Präsident Ruhani warnt USA vor weiteren Angriffen

TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat sich zu den Raketenangriffen auf vom US-Militär genutzte Stützpunkte im Irak in der Nacht geäußert. "Ich bedanke mich bei den Revolutionsgarden für die konsequente Antwort auf die Tötung von General Ghassem Soleimani", hieß es in einer Erklärung des Präsidenten am Mittwoch. "Falls die Amerikaner weitere Angriffe und Verbrechen gegen den Iran planen sollten, werden wir eine Antwort geben, die noch härter ist als der heutige Angriff", sagte Ruhani weiter.

In der vergangenen Woche war mit General Soleimani einer der ranghöchsten iranischen Militärs bei einen US-Luftangriff im Irak getötet worden. Der Iran hatte Vergeltung angekündigt und in der Nacht zum Mittwoch US-geführte Basen im Irak mit Raketen angegriffen. Die Tötung Soleimanis bezeichnete Ruhani als ein "Kriegsverbrechen der Amerikaner". Jenes habe "lediglich dazu geführt, dass das iranische Volk solidarischer denn je geworden ist"./fmb/DP/mis