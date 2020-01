Sto trennt sich vom Geschäftsbereich Natursteine

Der Bauzulieferer Sto meldet einen Verkauf. Man verkaufe die „in der VeroStone GmbH gebündelten Natursteinaktivitäten im Rahmen eines Management Buy Out an langjährige Führungskräfte der Tochtergesellschaft”, so das Unternehmen. VeroStone beschäftigt 74 Personen und erzielt einen Umsatz von 10 Millionen Euro. Der Verkauf erfolge per Asset Deal, so Sto am Mittwoch.Zum Verkaufspreis macht die Gesellschaft keine ...