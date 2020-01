FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch etwas nachgegeben. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1125 US-Dollar und damit etwas weniger als im asiatischen Handel. Der Dollar legte dagegen zu, nicht nur zum Euro. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1172 Dollar festgesetzt.

Der Vergeltungsschlag des Iran auf militärische US-Stützpunkte im Irak machte sich am Devisenmarkt nicht sonderlich stark bemerkbar. Im Gegenteil: Im Mittagshandel gaben als sicher empfundene Währungen wie der japanische Yen oder der Schweizer Franken zum US-Dollar etwas nach. Als riskanter bekannte Währungen wie der australische und der neuseeländische Dollar legten dagegen zu.