Swingtrader willkommen

Ausgehend vom aktuell Pullback ausgehend von 320,00 US-Dollar könnte eine Fortsetzung der Erholungsbewegung zu Beginn dieses Jahres noch anstehen und das Papier zunächst in den Bereich von grob 360,00 US-Dollar zurückführen. Wer möchte, kann ein spekulatives Long-Investment auf aktuellem Kursniveau für diese Wegstrecke eingehen und auf eine Renditechance von 120 Prozent zählen. Höhere Notierungen können derzeit nicht abgeleitet werden, weil in diesem Bereich ein kurzfristiger Abwärtstrend bestehend seit Ende September letzten Jahres verläuft. Erst müsste dieser aus dem Weg geräumt werden, damit weitere Zugewinnen zurück an die Novemberhochs um 385,00 US-Dollar abgeleitet werden können. Sollte das Papier von Boeing hingegen unter 330,00 US-Dollar zurückfallen, dürfte sich das in weiteren Abgaben auf die zentrale Unterstützung von 320,00 US-Dollar manifestieren. Eine Auflösung dieser Handelsspanne sollte schließlich zu einem größeren Verkaufssignal und mittelfristigen Abgaben auf den Support von zunächst 300,00 US-Dollar führen, darunter müssten aller Wahrscheinlichkeit noch einmal die Zwischenhochs aus 2017 um 187,00 US-Dollar als weitere Unterstützung herhalten.