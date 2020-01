Varta – so schnell kann’s gehen

Bei Varta löste eine negative Einschätzung der Commerzbank in Kombination mit einem Blocktrade um 09.02 Uhr für einen heftigen Kursabschlag, Wir waren dabei und hatten die Aktie erst zum Short empfohlen. Um 09.27 folgte die Long-Empfehlung mit dem passenden Produkt, nun ebenfalls schön im Plus. Alle Infos zum Blocktrade, welcher die Aktie zum Absturz brachte gab es ebenfalls in unserem Exklusivbereich. Hier können Sie unseren Dienst abonnieren.

Unsere Mail von 09:27 Uhr

Liebe Abonnenten,