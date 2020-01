Encavis will Stromerzeugungskapazität verdoppeln

In den kommenden Jahren will Encavis die Kapazitäten zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen verdoppeln. Bis zum Jahr 2025 will das Hamburger Unternehmen die Erzeugungskapazität von 1,7 Gigawatt auf 3,4 Gigawatt erhöhen. Bereinigt um Wettereffekte soll der Umsatz in dem Zeitraum von 260 Millionen Euro auf 440 Millionen Euro und das operative EBITDA von 210 Millionen Euro auf 330 Millionen Euro klettern, kündigt ...