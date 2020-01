UBM Development meldet weitere Forward Sales, die noch im vergangenen Jahr abgeschlossen wurden. „Zwei Hotels in Polen, das Mercure Mlynska in Kattowitz und das ibis Styles Mogilska in Krakau, wurden an Union Investment veräußert. Zudem erfolgte der Globalverkauf eines Wohnbauprojekts in der Baranygasse 7 im 22. Wiener Gemeindebezirk an die BUWOG”, so das österreichische Immobilien-Unternehmen am Mittwoch.Den Verkaufserlös ...