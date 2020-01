Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien geben am Mittwoch nach der schwachen Asien-Sitzung nach, so die Experten von XTB.Die Risikoaversion sei eine Folge des iranischen Raketenangriffs auf US-Ziele im Irak, die sich in der heutigen Nacht ereignet hätten. Die Anleger würden auf die Erklärung von US-Präsident Donald Trump warten, die in den US-Morgenstunden erwartet werde. [ mehr