NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Vergeltungsschlag des Iran im Konflikt mit den USA bleiben die Anleger an der Wall Street in Lauerstellung. Am Mittwoch werden zum Handelsauftakt an der US-Börse zunächst kaum nennenswerte Kursbewegungen erwartet: Gut eine Stunde vor dem Handelsbeginn taxierte Broker IG den Dow Jones Industrial mit 0,03 Prozent im Minus auf 28 573 Punkte.

Die Nachricht vom Raketenbeschuss von zwei US-Basen im Irak war an den Finanzmärkten zunächst mit großer Verunsicherung aufgenommen worden. Die Börsen in Asien schlossen klar im Minus und Anleger flüchteten wieder vermehrt in Gold, auch die Ölpreise stiegen. Doch bereits zur Handelssitzung in Europa legte sich die größte Unruhe. Dort konnten die wichtigsten Indizes zuletzt Gewinne vorweisen. Auch die US-Futures dämmten ihre anfänglich deutlichen Verlusten klar ein.