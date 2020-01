Impala Platinum, Barick Gold: Edelmetalle hoch im Kurs

Das abgelaufene Börsenjahr war aus Sicht der Aktienmärkte überaus erfolgreich. Besonders stark entwickelten sich die Goldminen-Aktien. Deren Sammelindex NYSE Arca Gold BUGS konnte 2019 rund 50 Prozent an Wert zulegen. Sogar noch einen Tick besser schnitt das etwas breiter diversifizierte, aber ebenfalls in diesem Segment aktive wikifolio ">Edelmetall Aktien Global ab. Hier ging es um circa 54 Prozent nach oben, wodurch die Gesamtperformance seit Oktober 2018 auf 68 Prozent (bei einem maximalen Verlust von 15 Prozent) gesteigert werden konnte.



Zum Jahresstart Gewinne realisiert



Das von Karsten Holtappel verwaltete Portfolio beinhaltet Aktien von Unternehmen, die schwerpunktmäßig im Bereich der Edelmetallgewinnung tätig sind. Diese werden nach fundamentalen und technischen Gesichtspunkten ausgewählt und sollen überwiegend langfristig gehalten werden. Nach den zu Wochenbeginn erfolgten Gewinnmitnahmen bei zwei Depotwerten (17 bzw. 172 Prozent) besteht das wikifolio ">Edelmetall Aktien Global aktuell aus 17 Aktien sowie 12 Prozent Cash. Dank eines Kursanstiegs von 351 Prozent seit der Depotaufnahme ist die Aktie von Impala Platinum mit über 12 Prozent Gewichtung zum größten Einzelwert aufgestiegen.

Der seit der Jahrtausendwende an den Börsen aktive Trader hat im Laufe der Jahre eine Präferenz zu quantitativen Analysen sowie langfristigen Aktieninvestments mit einer breiten Diversifizierung entwickelt. Das spiegelt sich auch in diesem wikifolio wider. In das dazugehörige Indexzertifikat haben Anleger rund 27.000 Euro investiert.